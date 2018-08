Sei scuole di Monza e Brianza sono in attesa di un finanziamento del Ministero.

Chiesti più di 11 milioni di euro per le scuole

Sei scuole superiori di Monza e Brianza sono in attesa di un finanziamento del Ministero. Sono infatti sei i progetti presentati dalla Provincia targata MB nell’ambito dell’avviso per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica a Regione Lombardia che sono stati inseriti nei “Piano anno 2018” che ieri, giovedì 2 agosto, sono stati trasmessi agli uffici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in attesa di essere finanziati definitivamente. I progetti riguardano in particolare le messe a norma e le migliorie necessarie per gli adeguamenti per oltre otto milioni così distribuiti: 1.443.100 euro per l’Iis “Gandhi” di Besana Brianza; 1.625.900 euro per l’Iti “Enrico Fermi” di Desio; 1.249.400 euro per l’Itc “Elsa Morante” di Limbiate; 1.238.200 euro per l’Iis “Martin Luther King” di Muggiò 2 e 2.774.900 euro per l’Iis/Itc “Martino Bassi” e l’Itc “Primo Levi” di Seregno. Il sesto progetto riguarda la riqualificazione degli impianti sportivi provinciali di via Adda a Vimercate, all’interno dell’Omnicomprensivo. Il progetto è stato inserito nel “Piano anno 2018 – Comuni” per la richiesta di un finanziamento pari a 3.144.000 euro a favore del Comune di Vimercate a seguito della convenzione siglata con la Provincia MB.

La soddisfazione del presidente Invernizzi

“Queste sono buone notizie per le scuole di Monza e Brianza che potranno così avvalersi di risorse significative – commenta il Presidente della Provincia MB Roberto Invernizzi – Voglio ringraziare i tecnici provinciali per il lavoro di progettazione e found raising che ha permesso di ottenere questo grande risultato, dimostrando ancora una volta la capacità di questo Ente di essere al servizio del territorio per garantire le migliori opportunità in relazione alle sue competenze. Anche la sinergia con il Comune di Vimercate si è dimostrata una formula vincente per arrivare ad un obiettivo condiviso che permette di ottimizzare sforzi e risorse.”