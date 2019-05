“Un grandissimo risultato della Lega”. Così Massimo Rossati segretario di Monza del partito festeggia i dati ufficiali delle elezioni Europee che hanno visto il partito di Matteo Salvini trionfare in tutta Italia.

Lega, i numeri

“In Brianza – spiega Rossati – abbiamo superato il 41% con un incremento di quasi il 30% rispetto alle elezioni europee 2014 mentre a Monza abbiamo superato il 33% con un incremento di quasi il 25% rispetto alla scorsa tornata elettorale. Il lavoro che è stato fatto sul territorio da parte del Segretario Federale Matteo Salvini ha del miracoloso e ha permesso di intercettare tantissime persone che hanno abbracciato le buone politiche che la Lega ha messo in campo e che sta dimostrando a livello governativo.

“Soli contro tutti”

Il segretario cittadino della Lega ha enfatizzato il risultato delle Europee guardando anche a quanto era accaduto nelle ultime settimane, in particolare per quanto concerne la cronaca giudiziaria e gli attacchi piovuti a Salvini dopo la convention di Milano, in piazza Duomo: “La macchina del fango che puntualmente inizia a mietere vittime sotto elezioni e i numerosi attacchi che sono stati fatti nei confronti del vice premier Matteo Salvini hanno generato un effetto boomerang fornendo di fatto alla Lega un consenso tale da portare il movimento in testa alle preferenze degli italiani. Le politiche dei porti chiusi, della quota 100, della legittima difesa hanno ottenuto un notevole consenso che troverà riscontro anche nelle elezioni Amministrative”. Lo spoglio per le Comunali inizierà infatti pomeriggio e i risultati arriveranno in serata.

“Nuovo corso in Europa per una nuova Italia”

“Il vento è cambiato – conclude Rossati – e sono convinto che si possa riportare ordine e buonsenso in un’istituzione, quale quella europea, che ha ricadute importanti su molteplici settori della nostra economia. Un ringraziamento a tutta la militanza che ha lavorato alacremente per ottenere questo splendido risultato”.