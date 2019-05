Il consigliere comunale Carlo Mariani, capogruppo della lista civica Ripartiamo Insieme, si è dimesso nella mattinata di martedì. Al suo posto in assise subentra Davide Vismara, primo dei non eletti alle elezioni amministrative dello scorso anno.

Si dimette il consigliere Carlo Mariani

Nella mattinata di oggi, martedì, il consigliere comunale Carlo Mariani della lista civica Ripartiamo Insieme ha protocollato le proprie dimissioni per questioni professionali. Il 64enne è ortopedico con funzioni dirigenziali all’ospedale “San Gerardo” di Monza. E’ stato candidato sindaco alle elezioni comunali del 2018. Nel secondo turno delle amministrative la lista civica Ripartiamo Insieme ha appoggiato la coalizione del centrosinistra che esprimeva Alberto Rossi quale candidato sindaco, poi eletto.

Al suo posto in Consiglio entra Davide Vismara

Al posto di Carlo Mariani in Consiglio comunale entra Davide Vismara, primo dei candidati consiglieri non eletti per Ripartiamo Insieme alle amministrative 2018. Davide Vismara, di professione dirigente in Banca Intesa Sanpaolo, è stato segretario locale della Lega prima della clamorosa rottura quando si era autocandidato a sindaco del Carroccio. In seguito il passaggio alla lista civica Ripartiamo Insieme e l’espulsione della Lega, non senza roventi polemiche.