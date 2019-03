Primarie Pd, ecco dove si vota a Triuggio e nei paesi limitrofi per il rinnovo dei vertici del Partito democratico: in lizza Zingaretti, Martina e Giachetti.

Primarie Pd

Il Partito democratico torna alle urne. E stavolta ad essere chiamati a raccolta non saranno soltanto gli iscritti, ma tutti coloro che “dichiarino di riconoscersi nella proposta del Pd”. L’appuntamento per iscritti e simpatizzanti è per domenica 3 marzo, quando ci sarà l’opportunità di votare nei vari seggi allestiti a Monza e in tutta la Brianza. L’elenco completo e aggiornato è possibile trovarlo sul sito del Partito democratico di Monza e Brianza. Si vota dalle 8 alle 20, salvo diversa indicazione (comunque non prima delle 8 e non oltre le 20).

A Triuggio Lorenzo Sala capolista

Il segretario locale del Partito democratico, Lorenzo Sala, è capolista per Nicola Zingaretti nella lista dei delegati all’assemblea nazionale che viene eletta insieme al segretario nazionale. “Domani (domenica 3 marzo) si terranno le elezioni primarie del Partito democratico, un momento formidabile di democrazia e una grande occasione di riscatto e di rilancio – commenta Sala – Vi invitiamo a partecipare e a far partecipare, perché sarete voi a scegliere come sarà il Partito democratico di domani”.

Dove si vota a Triuggio

A Triuggio si può votare dalle 8 alle 20 presso la sede Pd in via Diaz 1 (seggi elettorali 1-2-3-4). A Tregasio presso l’ex edicola in via Don Colli 3 (seggi elettorali 5-6). A Canonica presso la Cooperativa in via Taverna 57 (seggi elettorali 7-8). Possono votare i minori tra i 16 e i 18 anni, i fuorisede e tutti i cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno che si registrano entro il 25 febbraio sul sito del Partito democratico (www.pdprimarie2019.it). E’ necessario portare la tessera elettorale, un documento di identità e un contributo di 2 euro.

Dove si vota a Biassono

A Biassono l’unico seggio per le Primarie sarà allestito presso la Sala del Consiglio comunale con accesso da via San Martino 9. Sarà possibile votare dalle 9 alle 18,30. Occorre presentarsi al seggio con un documento di identità valido. Ai votanti sarà chiesto un contributo spese di 2 euro. “Vogliamo ricordare l’importanza e la necessità di partecipare al voto per la scelta del segretario nazionale affinché sia eletto direttamente alle Primarie per dare più forza al segretario eletto e ridare slancio all’attività politica nazionale e migliorare la nostra presenza nella società in vista delle prossime elezioni europee – fa sapere Domenico Dosa – Parlate con i vicini, invitate amici e parenti che si riconoscono nei nostri valori a partecipare, a prendere parte a questo momento di partecipazione democratica molto importante”.