Primarie Pd: si vota sino alle 20

“Fare oggi una stima di quante persone in provincia di Monza e Brianza potrebbero recarsi ai seggi per votare non penso sia possibile; il mio auspicio è che siano di più, in Brianza e in Italia, di quelle che ci aspettiamo”. Così si è espresso Pietro Virtuani, segretario provinciale di Monza e Brianza del Partito democratico che abbiamo raggiunto telefonicamente alla vigilia del voto. “In tutta la Provincia – ha sottolineato – abbiamo allestito oltre ottanta seggi per consentire a iscritti e simpatizzanti di esprimere la loro preferenza. Significa che oltre duecento persone si sono già impegnate in questa domenica; altre saranno poi coinvolte nella raccolta dei dati quando i seggi chiuderanno. Di questi tempi è già un risultato straordinario e a tutti loro va il mio sentito grazie”.

Un impegno che nelle prime ore di questa giornata sembra pagare, non solo in Brianza. La foto che pubblichiamo è relativo al seggio allestito al Centro civico Liberthub di viale Liberà a Monza (pubblicata sulla pagina Facebook dello stesso Pd monzese) ma anche in altri seggi allestiti in città e provincia sono stati parecchi i cittadini che si sono recati alle urne. Lo stesso sta avvenendo un po’ in tutta Italia, come testimoniano le varie fotografie e video che si possono trovare su tanti siti internet.

La sfida è a tre

Ricordiamo che si può esprimere la propria preferenza sino alle 20 di questa sera, poi inizierà lo spoglio delle schede. In corsa ci sono tre candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Chi prenderà più voti diventerà il nuovo segretario nazionale. Per votare, ricordiamo, servono un documento di identità valido, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro.

