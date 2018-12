Pubblicate sul sito del Comune le dichiarazioni dei redditi 2017 degli amministratori pubblici. Come negli anni scorsi, il più alto appartiene all’imprenditore Tiziano Mariani con oltre 380mila euro.

Sul podio rimane Tiziano Mariani

Nei giorni scorsi il sito del Comune, come prevede la normativa sulla trasparenza, ha pubblicato i redditi dei politici locali. Al primo posto della speciale “classifica” si conferma Tiziano Mariani, imprenditore delle assicurazioni ed editore di Radio Lombardia, con un reddito dichiarato di 382mila euro e spiccioli. Da quando siede sui banchi del Consiglio comunale, nelle fila della minoranza come capogruppo di Noi per Seregno, nessuno è riuscito a strappargli la pole position dei compensi.

In Giunta svetta il vicesindaco Pelletti

Alle spalle di Tiziano Mariani si colloca il consigliere del Pd Antonino Foti, di professione medico, con oltre 161mila euro. Sul terzo gradino dell’ideale podio troviamo Luigi Pelletti, vicesindaco, con 123mila euro che è il reddito più consistente fra i colleghi di Giunta. Il sindaco Alberto Rossi ha dichiarato 38mila euro. In Giunta “fanalino di coda” l’assessore Federica Perelli a quota 16mila euro.

Due consiglieri fermi al palo

Scorrendo l’elenco delle dichiarazioni dello scorso anno emerge che due neo consiglieri di maggioranza, gli studenti Chiara Mandaradoni e Luca Lissoni, non hanno reddito. Veronica Sala si attesta a 900 euro. Sedici amministratori pubblici su 32 fra sindaco, assessori e consiglieri non superano la soglia dei 30mila euro.

