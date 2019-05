Risultati elettorali: i primi commenti dei politici brianzoli. Una carrellata sulle prime battute a seguito dei risultati alle urne che hanno proclamato la Lega prima forza politica nelle elezioni europee 2019.

Iniziano ad arrivare i primi commenti da parte dei politici brianzoli a poche ore dalla chiusura delle urne e dai dati definivi delle elezioni europee 2019 (QUI TUTTI I DATI).

Elezioni che hanno visto trionfare la Lega. Il partito del ministro Matteo Salvini ha totalizzato a livello nazionale oltre il 34%, seguito dal Partito Democratico al 22,7% e dal Movimento 5 Stelle al 17,07%.

Anche in Brianza i risultati del voto rispecchiano quelli nazionali con la Lega che supera il 41%. E ovviamente, in attesa dello scrutinio delle comunali che inizierà alle 14, ora è tempo di commenti e osservazioni.

“Siamo orgogliosi del risultato che la Lega ha ottenuto a Carate – ha commentato Gaia Torrente, segretario Lega a Carate. In tutti i seggi la percentuale ha toccato il 40% ed è risultato il primo partito. Grazie ai cittadini caratesi che, dopo le comunali dell’anno scorso hanno nuovamente riposto la loro fiducia nella Lega e in Matteo Salvini. È un altro grande risultato che siamo riusciti ad ottenere grazie al nostro impregno e alla nostra presenza sul territorio. Grazie caratesi”.

“Questo risultato ci mostra un preoccupante spostamento dell’elettorato verso la destra più estrema, razzista, divisiva – ha affermato il segretario del Pd di Desio Angelo Paola.

Il Movimento 5 Stelle in pochi mesi ha amplificato l’effetto Salvini: fargli da stampella non ha ripagato, anzi, ha contribuito ad incrementare i suoi consensi. Questo risultato è un nuovo punto di inizio. Il nostro obiettivo è essere punto di riferimento di tutti quei cittadini che credono nello sviluppo sostenibile, in una società aperta, inclusiva e non fondata sull’odio, di tutte quelle persone che pongono al primo posto i beni comuni piuttosto che quelli individuali. Dove i più deboli vengono tutelati rispetto a chi ha di più”.

Sotto il sindaco di Desio, Roberto Corti, al seggio elettorale

“Come segretaria del PD sono molto contenta del risultato. Il PD resta il primo partito, il centro sinistra è davanti al centrodestra e il Movimento cinque stelle dimezza la sua percentuale rispetto alle amministrative del 2016, dato politico importante per Vimercate”. Sono le parole di Francesca Crippa, segretaria del Pd di Vimercate, roccaforte del Partito democratico che resta il primo partito in città.

In queste ore è arrivato anche il commento di uno dei candidati brianzoli alle elezioni europee. Parliamo di Pippo Civati (Lista Europa Verde) che, come già spiegato nei giorni scorsi, aveva deciso di interrompere la campagna elettorale (QUI LE MOTIVAZIONI), restando comunque in corsa.

Ecco un breve estratto del suo lungo post Facebook:

Mi aspettavo questi risultati, forse con un calo meno sensibile di Di Maio e dei suoi, che sono riusciti a fare un capolavoro in negativo. Ora non abbiamo meno motivi per continuare, ne abbiamo di più.

Ultimo dato: non so quante preferenze ho raccolto personalmente, so solo che sono tante per un candidato sospeso, senza volantini e senza che gli alleati comprendessero che forse avrei potuto dare una mano, se solo mi avessero ascoltato. Non so quante preferenze abbia preso il pacchetto Fronte Verde, che i capi dei Verdi italiani hanno difeso con tutte le loro forze. Anche di questo parleremo. Ma il problema, come capite, è collettivo, non personale. E non c’è motivo di deprimersi, se non per il dato generale, ampiamente previsto e prevedibile. E come dice Bernie, pensando al suo Salvini, «non è il momento di deprimersi, è il momento di farsi avanti e lottare. Unitevi a noi».