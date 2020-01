Rosy Bindi domani apre la scuola di formazione politica. Appuntamento alle 16 in via Premuda a Monza, nella sede della Cgil MB.

Rosy Bindi domani a Monza

È tutto pronto per la sesta edizione della Scuola di Formazione Politica Alisei: “Terra! Orizzonti e strumenti per un futuro sostenibile”, corso di formazione dedicato a giovani tra i 16 e i 26 anni.

Ad aprire la scuola domani, giovedì 22 gennaio, un ospite d’eccezione: Rosy Bindi, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e Ministro della Sanità. L’appuntamento è alle 16 in via Premuda, nella sede della Camera del Lavoro di Monza, ed è aperto a tutti.

All’inaugurazione interverranno per un breve saluto anche Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil di Monza e Brianza, e Elena Lattuada, segretaria generale della Cgil Lombardia. A Irene Zappalà, curatrice didattica del progetto, e Giorgio Garofalo, presidente dell’Associazione Alisei, invece, il compito di illustrare il percorso formativo del 2020.

In programma ci sono 10 lezioni e due laboratori, per un totale di 23 relatori, in un percorso che va dal 6 febbraio, primo vero giorno di lezione, al 2 aprile. Quest’anno le lezioni sono incentrate sul tema della sostenibilità ambientale ma non solo. Si guarda anche alla questione sociale, al lavoro e alle migrazioni. Dieci appuntamenti tra lezioni teoriche e sperimentazioni pratiche, sempre in via Premuda il giovedì dalle 16 alle 18, salvo per appuntamenti particolari come il laboratorio «Il territorio racconta», in programma sabato 15 febbraio a Briosco.

La partecipazione alla Scuola è gratuita con la tessera dell’Associazione Alisei. Ci si iscrive entro il 6 febbraio, inviando la propria candidatura a info@alisei.tv, programma su www.alisei.tv

TORNA ALLA HOME