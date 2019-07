Sarà sfida Monguzzi-Santambrogio per la presidenza della Provincia di Monza e Brianza. Si va al voto il 26 luglio, dalle 8 alle 22.

Nella tarda serata di venerdì 26 luglio sapremo quale sarà il quarto presidente della Provincia di Monza e della Brianza dopo Dario Allevi (l’unico eletto direttamente dai cittadini dei 55 comuni di Monza e della Brianza), Pietro Luigi Ponti e Roberto Invernizzi, questi ultimi eletti entrambi da sindaci e consiglieri del territorio. La stessa modalità con cui si andrà al voto in questa occasione. A sfidarsi saranno il sindaco di Lissone Concettina Monguzzi per il centrosinistra e il primo cittadino di Meda, Luca Santambrogio, per il centrodestra.

La candidatura di Santambrogio

La candidatura di Santambrogio è stata ufficializzata nei giorni scorsi da un comunicato congiunto delle forze di centrodestra che recitava così:

“Alle elezioni per il presidente della Provincia di Monza e Brianza, che si svolgeranno il prossimo 26 luglio, il centrodestra converge sulla candidatura di Luca Santambrogio.

È quanto stabilito dalle segreterie provinciali Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che, dopo le dovute valutazioni e l’attento ascolto del territorio, hanno designato il sindaco di Meda, città modello della buona amministrazione brianzola.

Ad annunciarlo i commissari coordinatori provinciali Andrea Villa della Lega, Fabrizio Sala di Forza Italia e Rosario Mancino di Fratelli d’Italia”.

La candidatura di Monguzzi

Nessuna nota ufficiale dal Partito democratico, viceversa, per la candidatura di Concettina Monguzzi, attuale vicepresidente dell’Ente e “reggente” dello stesso dopo che Invernizzi è decaduto non essendo più sindaco di Bellusco – che è stata in pratica ufficializzata nel primo pomeriggio di sabato 6 luglio da una nota della Provincia che recita così:

“Sono Concettina Monguzzi, Sindaco di Lissone e Luca Santambrogio, Sindaco di Meda i candidati alla Presidenza della Provincia MB. L’ufficio elettorale della Provincia sta concludendo l’esame per l’ammissione definitiva delle candidature a Presidente della Provincia, in vista delle elezioni fissate per venerdì 26 luglio 2019. Si voterà presso la sede della Provincia MB invia Grigna 13 dalle 8.00 alle 22.00.

Sul portale www.provincia.mb.it è possibile consultare e scaricare le normative, i documenti e le disposizioni dell’Ufficio elettorale provinciale, in vista della prossima scadenza elettorale”.

Dopo l’ultima tornata elettorale gli amministratori del centrodestra sono in leggero vantaggio, ma considerando che si vota il 26 luglio è facile immaginare che più di qualche sindaco e consigliere, di entrambi gli schieramenti, sarà in vacanza quindi la competizione resta più che incerta.

