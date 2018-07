Seregno, dopo le contestazioni sull’incompatibilità l’assessore Vergani chiede l’aspettativa. La conferma è arrivata oggi dal neo sindaco Alberto Rossi: “Da lui un gesto coraggioso”.

A pochi giorni dal primo Consiglio comunale di Seregno in cui, era stata contestata una possibile incompatibilità di Claudio Vergani, neo assessore all’Urbanistica, a causa del suo impiego come dipendente nel comune di Casatenovo, oggi arriva la svolta.

La conferma del sindaco

E’ stato il primo cittadino seregnese a confermarla questa mattina: “Vogliamo fugare sul nascere ogni possibile polemica e quindi, ancora prima che siano terminate le verifiche, l’assessore ha deciso di mettersi in aspettativa dal lavoro. Ieri ha ufficialmente presentato domanda in comune a Casatenovo. E oggi, via email, il sindaco lecchese mi ha assicurato il buon esito dell’iter di accoglimento dell’aspettativa”.

“Questo dimostra – ha concluso Rossi – la completa trasparenza e buona fede dell’assessore Vergani. La sua è stata una scelta coraggiosa, un sacrificio forte dal punto di vista professionale ed economico, che conferma la sua volontà di mettersi al completo servizio della città”.

La questione sollevata da Ilaria Cerqua in Consiglio Comunale

La vicenda, lo ricordiamo, venerdì aveva infiammato il primo Consiglio comunale della nuova Giunta, appena insediatasi dopo le elezioni.

LEGGI QUI IL RESOCONTO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

A sollevare la questione dell’incompatibilità era stata Ilaria Cerqua, consigliere di Forza Italia, secondo la quale sarebbe stata violata una norma anticorruzione che solleva la incompatibilità fra il ruolo di assessore e incarichi dirigenziali. Ora l’iter di verifica è stato avviato ma nell’attesa l’assessore ha deciso comunque di lasciare l’incarico nel comune lecchese.