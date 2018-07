Confermate le anticipazioni del Giornale di Seregno, ecco nomi e deleghe della Giunta Rossi.

Venerdì in Auditorium, a partire dalle 21, il primo Consiglio comunale della nuova Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Rossi, che segna il ritorno del centrosinistra al governo della città dopo tredici anni. Verrà ufficialmente presentata la Giunta, sette posti di cui tre donne per il rispetto delle quote rose. Confermati tutti i nomi pubblicati la scorsa settimana on line e martedì sull’edizione cartacea del Giornale di Seregno.

Ecco i nomi della squadra e le deleghe

Ecco i nomi: Luigi Pelletti di Ripartiamo (vicesindaco, delega Smart city e politiche ambientali, innovazione digitale), Giuseppe Borgonovo (Pd, Partecipate, Lavori pubblici e manutenzione ordinaria, trasparenza e semplificazione), Laura Capelli (Pd, Politiche sociali, politiche per la famiglia e politiche per la casa), William Viganò (Pd, Bilancio e rapporti con i quartieri, sicurezza e Protezione civile), Federica Perelli (Cambia Seregno, Pubblica istruzione, cultura e biblioteca), Claudio Vergani (Cambia Seregno, Urbanistica e Plis, edilizia privata), Ivana Mariani (Scelgo Seregno, Sviluppo economico e politiche produttive). Al sindaco restano le deleghe Organizzazione e risorse umane, politiche della mobilità e dei trasporti, sport e politiche giovanili, legalità.

Il presidente del Consiglio, salvo sorprese, sarà Pietro Amati di Ripartiamo.