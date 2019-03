Sovico, il centrosinistra ha scelto il suo candidato per le prossime elezioni del 26 maggio prossimo. E’ Franco Galli, il vicesindaco uscente.

Il centrosinistra ha il suo candidato

Sarà presentato ufficialmente sabato 9 marzo, alle 10.30, presso la Sala Civica Aldo Moro, il candidato sindaco del centrosinistra, Franco Galli, espressione della lista “Uniti per Sovico”, al governo del paese. La coalizione ha dunque sciolto le riserve dopo mesi di trattative: a fine novembre era infatti circolata la voce in paese della candidatura di Roberto Vertemati.

L’appoggio del Partito democratico

“Il 26 maggio si terranno anche a Sovico le elezioni amministrative che designeranno il nuovo sindaco e la nuova maggioranza che sarà chiamata a governare il nostro Comune per i prossimi cinque anni – fa sapere in una nota il Partito democratico – Il Partito Democratico di Sovico appoggia ed è parte attiva della lista civica “Uniti per Sovico”, lavorerà per rafforzare le cose positive realizzate in questi anni ma anche per innovare la prossima proposta programmatica della lista. Dopo dieci anni di buona amministrazione il nostro sindaco Alfredo Colombo ha terminato il suo mandato, ora la lista civica “Uniti per Sovico” si presenta a questo importante appuntamento chiedendo conferma di fiducia dei sovicesi. Una fiducia supportata da una valida squadra di governo e una rinnovata proposta programmatica che proiettata verso il futuro del nostro paese.

