Usmate Velate, nella mattinata di venerdì 14 febbraio l’assessore Mario Ravasi ha rassegnato le sue dimissioni.

Il dado è tratto e ora c’è anche l’ufficialità. L’assessore Mario Ravasi ha deciso di lasciare l’incarico. E ora spetta al sindaco Lisa Mandelli il compito di ridistribuire le deleghe. Il primo cittadino di Usmate Velate, però, ha già fatto sapere che “lavorerà per ridefinire la sua Giunta e per ridistribuire le deleghe nell’ottica di garantire piena continuità di lavoro a favore della comunità”. Per il momento, tuttavia, come stabilito dallo statuto comunale, tutte le competenze delegate all’assessore dimissionario (Gestione del territorio e ai Sistemi informatici con deleghe a Lavori pubblici, Verde pubblico, Patrimonio, Cimiteri ed Efficientamento energetico) ritornano nelle mani del sindaco Mandelli. Oltre a lasciare la Giunta, Ravasi, si è dimesso anche dal ruolo di Consigliere comunale di Usmate Velate.

Il commento del primo cittadino

«Desidero innanzitutto ringraziare Mario per la preziosa collaborazione, per la serierà dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi al mio fianco al servizio della città – ha commentato il sindaco Lisa Mandelli – Insieme, in questi primi mesi di mandato amministrativo, abbiamo condiviso l’importante percorso di miglioramento del nostro territorio, inaugurando proprio nelle scorse settimane alcune opere importanti che hanno riguardato i nostri istituti scolastici”.

