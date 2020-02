San Valentino è alle porte e GClub Torribianche, il club con palestra, piscina e Spa punto di riferimento per fitness e wellness in Brianza, lancia numerose iniziative per il benessere in coppia.

Omaggio: cena per due a chi rinnova l’abbonamento

GClub lancia una promozione di San Valentino speciale per chi ha un abbonamento annuale in scadenza, o anche per chi vuole rinnovare in anticipo. Chi rinnova entro il 25 febbraio, riceverà un omaggio goloso e raffinato. Un buono per una cena per due persone al ristorante San Valentino. I piaceri della tavola e un menu esclusivo, in un ambiente elegante e raffinato, all’interno del complesso Torri Bianche di Vimercate.

Promo sconto, in due è più bello!

A GClub Torribianche ci sono i corsi più in voga del momento, una sala fitness dotata di tecnologie e attrezzature all’avanguardia, una piscina dove oltre al nuoto libero si svolgono i corsi di acquafitness e idrobike. Chi diventa socio potrà rimanere in forma divertendosi! Chi si iscrive entro il 25 febbraio, potrà usufruire di uno sconto di 50 euro. In coppia il vantaggio raddoppia: 100 euro di risparmio per entrambi!

Ingresso omaggio a terme e zona Spa

Idromassaggio, sauna, biosauna, bagno turco, vasca reazione e docce tropicali. La SPA del GClub Torribianche allena, fortifica e rilassa lo spirito. Chi non è mai stato iscritto o registrato al GClub può richiedere un ingresso gratuito, un guest pass all inclusive e valido per una giornata di prova nella struttura. Un’idea per trascorrere una giornata di benessere in coppia e conoscere i servizi del GClub. Per richiedere il guest pass, basta compilare questo modulo online e verrete ricontattati.

Love Selfie con un simpatico gadget

Nei giorni 14 e 15 febbraio all’interno del centro commerciale Torri Bianche, chi si farà un “love selfie” nel corner GClub riceverà in omaggio un simpatico gadget!

Idea regalo: un trattamento beauty

GClub Torribianche non pensa solo alla salute, ma anche alla bellezza! Nel centro è presente un beauty center dove è possibile avere un trattamento di estetica avanzata (macchinari viso/corpo ed epilazione definitiva) ma anche massaggi e momenti di relax.

Per maggiori informazioni sulle iniziative di San Valentino e sulle promozioni in corso: telefonare allo 039.668461 o scrivere a gclub@gclubtorribianche.it.

GClub Torribianche è anche su Facebook.

Informazione pubblicitaria