Sabato 25 maggio, alle ore 21, al Pala Banco Desio, andrà in scena la decima edizione del Golden Butterfly Gala della Squadra Nazionale di ginnastica ritmica Campione del Mondo in carica. Ingresso, per tutti, 15 euro.

Al Pala Banco Desio il Golden Butterfly Gala

Uno spettacolo straordinario – e unico nel suo genere – diretto, come sempre, da Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica della sezione Ritmica e Allenatrice Responsabile della Squadra Nazionale dal 1997, la tecnica più medagliata della storia dello sport italiano.

Una serata in cui la ginnastica ritmica si mostra al grande pubblico, creando sinergie inedite con svariate forme artistiche: dalla musica, all’arte, alle video installazioni.

Con le Farfalle azzurre

Protagoniste, sempre loro: le Farfalle azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Letizia Cicconcelli, Anna Basta, Daniela Mogurean, Francesca Majer, Laura Paris e Nina Corradini), pronte a incantare il pubblico del Pala Banco Desio che, nella precedente edizione, accolse oltre 3000 spettatori, non solo con gli esercizi di gara, ma

con numerose performances dall’alto contenuto tecnico e artistico.

Al Galà saranno presenti anche le individualiste azzurre Milena Baldassarri, Alexandra Agiurgiuculese, Alessia Russo e Sofia Maffeis.

Si festeggia anche il decennale

È il Galà del decennale: la prima edizione, infatti, andò in scena nel 2010, per festeggiare il primo titolo mondiale assoluto conquistato da questa squadra, ai Campionati del Mondo di Mié, in Giappone, nel 2009. Ma non solo: il Golden Butterfly Gala si inserisce nell’anno dei festeggiamenti del 150° Anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia e sarà un ulteriore

omaggio alla più longeva fra le Federazioni sportive.

Tanti artisti per l’occasione

Tanti gli artisti che impreziosiranno, con il loro contributo, lo spettacolo al Pala Banco Desio: dall’attore Luca Bizzarri, grande fan e sostenitore delle Farfalle, ai ballerini-acrobati della compagnia “Liberi di”. E poi ancora il soprano Olga Angelillo, le cantanti Sherita Duran e Carmen Alessandrello, l’arpista, il Maestro Vincenzo Zitello, la pianista Inessa Filistovich e la violinista Tatiana Reuth.

“Un 2018 senza precedenti”

“Dal 2010 festeggiamo, ogni anno le nostre Farfalle “gold” – ha dichiarato Emanuela Maccarani – e quest’anno, per la decima edizione, ci troviamo a celebrare un 2018 senza precedenti, a livello di numero di titoli e medaglie conquistate: dal titolo mondiale nella specialità con tre palle e due funi, al titolo di Vice Campionesse del Mondo. Senza dimenticare il pass conquistato dalle ragazze, con due anni di anticipo, per l’Olimpiade di Tokyo 2020. E poi ancora il titolo in World Cup e World Challenge Cup, passando per le medaglie individuali ai Mondiali di Sofia di Milena Baldassarri (argento al nastro), di Alexandra Agiurgiuculese (bronzo alla palla), e il bronzo per Team con Baldassarri, Agiurgiuculese e Russo”.

