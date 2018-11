Basket Cantù: anche il Comune di Desio, con le parole dell’assessore allo Sport, Giorgio Gerosa conferma il match tra con Pesaro. Verrà giocato regolarmente lunedì al PalaBancoDesio.

Basket Cantù da Desio l’assessore allo Sport: “Contatti costanti con la società”

“Ci auguriamo che la società sia in grado di superare questo momento di crisi. In queste ore la situazione è in movimento – spiega l’assessore Giorgio Gerosa. A Cantù tutti stanno lavorando per un passaggio di proprietà e per salvare la squadra. Noi siamo in contatto costante con la società per capire gli sviluppi”.

“Il mio auspicio è che Cantù trovi le energie per superi questo momento difficile e continui a disputare le proprie partite in casa nel nostro palazzetto. Da questo punto di vista da parte nostra c’è massima disponibilità”. Queste le parole dell’assessore dopo che Dmitry Gerasimenko ha annunciato problemi finanziari della Red October, mettendo sul mercato la propria partecipazione azionaria a costo zero.

La solidarietà

Compaiono striscioni per tutta la città FOTO

Le parole degli Eagles

Scende in campo anche “Tutti insieme Cantù”

Le parole di coach Sodini