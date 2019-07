Manca poco al Giro Rosa Iccrea, la competizione ciclistica per atlete femminili che in luglio passa nel Nord Italia per 10 appassionanti tappe.

Attraverso la Brianza

La tappa dell’ 8 luglio parte da Lissone e, attraversando l’alta Brianza, vede il traguardo a Carate Brianza, in prossimità della sede della banca Bcc di Carate.

Gli orari (indicativi)

Ore 12:00 – Apertura Villaggio “Giro Rosa Iccrea” in piazzale Martiri delle Foibe

Ore 13:00 – Premiazione Concorso Vetrine Rosa

Ore 13:15 – Arrivo Ciclisti “Pedala col Campione”

Ore 14:45 – Arrivo di Tappa (Via Cusani, davanti alla BCC)

Ore 15:00 – Premiazioni

Carate: via Cusani chiusa

Si segnala che già dal primo mattino, sino circa alle 17, sarà chiusa la percorribilità di via Cusani, a Carate.

Scopri la Tappa in tutti suoi dettagli: www.girorosaiccrea.it