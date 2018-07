Davide Moreo giocherà nel Seregno nella prossima stagione.

Colpo di mercato

La società del presidente Carmine Castella ha ufficializzato un movimento rilevante per il suo mercato in entrata. Il nuovo allenatore Andrea Ardito avrà infatti a disposizione, nel prossimo campionato, Davide Moreo. Centrocampista classe 1995, Moreo ha militato nei settori giovanili di Torino e Inter. In Serie D ha disputato oltre 90 partite con le maglie di Folgore Caratese e Caravaggio, squadra nella quale ha trascorso l’ultima stagione sportiva. In carriera vanta anche una presenza in nella Nazionale Under 17.

Squadra che prende forma

L’annuncio di Moreo, anticipato sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line questa settimana, arriva dopo quello dell’attaccante Riccardo Ravasi. La società azzurra ha inoltre già confermatio fra gli altri Davide Ondei, Alessandro Capelli e Maicol Cavalcante. Con loro, in azzurro nella prossima stagione saranno anche Luca Artaria e Andrea Gritti.

Bomba a Meda

La società bianconera, ormai certa del passaggio in Promozione per la prossima stagione, ha confezionato un colpo che scalda di molto l’ambiente. L’allenatore Giovanni Cairoli avrà infatti a disposizione Alessio Battaglino, giocatore che per anni ha calcato i campi della serie D nazionale e del massimo campionato regionale, oltre che quelli di serie C. Battaglino ha già vestito la maglia del Meda a fine anni Novanta e nell’ultima stagione in bianconero aveva assaporato l’atmosfera del campionato di serie C2.