La Base 96 cambia l’allenatore dopo sei giornate di campionato.

Avvicendamento

La decisione della società sevesina è arrivata dopo la sconfitta interna di domenica. I rossoverdi hanno infatti perso in casa con il Muggiò (0-1 il risultato). “La società A.s.d.C. Base96 comunica di avere esonerato dalla guida tecnica

della Prima squadra il signor Marco Landriani e di aver affidato l’incarico a Fabio Castellazzi. La società ringrazia mister Landriani per l’impegno profuso e gli augura un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera di allenatore”, il comunicato della Base 96.