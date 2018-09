La Folgore Caratese sfiderà il Lecco in Coppa Italia.

Avversario forte

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i tabelloni dei trentaduesimi di Coppa Italia di serie D. Alla Folgore Caratese tocca la Calcio Lecco, che nel turno precedente ha superato in trasferta la Virtus Bergamo. I blucelesti sono una delle squadre sulla carta meglio attrezzata della categoria, tanto che sono indicati come i grandi favoriti per la promozione nel girone A, proprio quello della Caratese.

Buoni segnali

Dal canto suo, la squadra del presidente Michele Criscitiello promette bene. Dal mercato sono arrivati diversi di giocatori di buon livello e la prima uscita ufficiale ha infiammato il pubblico del XXV aprile. Domenica scorsa infatti i brianzoli hanno eliminato, nel primo turno di Coppa, la Pro Sesto, altra squadra che gode di grandi apprezzamenti in sede di pronostici stagionali (in campionato sarà nel girone B). La Folgore Caratese si è imposta ai rigori dopo una partita molto combattuta ed emozionante (ampio servizio sulla partita sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line per tutta la settimana).

Dove e quando?

L’incontro è fissato per domenica 9 settembre al Rigamonti-Ceppi, terreno di casa dei blucelesti. Il calcio d’inizio è fissato per le 15. A breve verranno comunicati i prezzi per assistere alla partita. Domenica 16, invece, andrà in scena la prima di campionato, con la Folgore Caratese che sarà impegnata in casa contro il Milano City.