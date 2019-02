Sfida ad alta tensione e grande attesa per Folgore Caratese-Lecco.

Ci staranno tutti?

Domenica 10 febbraio la partita del campionato di serie D fra i brianzoli e i blucelesti, capolista del campionato con 48 punti e lanciatissimi verso la promozione, si giocherà sul campo in sintetico dello stadio Casati di Verano Brianza, di capienza minore rispetto al XXV Aprile di Carate Brianza. La Folgore Caratese sta giocando da diverse settimane nell’impianto veranese e la società del presidente Michele Criscitiello ha scelto di giocarci, anche questa volta, nonostante sia previsto l’arrivo di un notevole numero di tifosi del Lecco (si parla almeno di 400 persone).

Le parole del presidente

“Non cambiamo casa in base agli avversari. I tifosi del Lecco saranno accolti benissimo e vedranno altrettanto bene la loro squadra. Con la loro tifoseria ho un rapporto di stima e rispetto ma la Folgore Caratese non può giocare a Carate, su un campo che metterebbe a rischio anche l’incolumità dei giocatori blucelesti”, le dichiarazioni rilasciate da Criscitiello. Da Lecco però non l’hanno presa benissimo, con diverse voci dei caldissimi sostenitori blucelesti che si sono alzate ritenendo inadeguata la struttura di Verano per la partita in questione.

Anche in tivù

Folgore Caratese-Lecco sarà trasmessa in diretta su SportItalia (di cui Criscitiello è amministratore oltre che volto noto), ma la società bluceleste ha avvisato i tifosi. “Consigliamo ai tifosi blucelesti ancora sprovvisti di biglietto di presentarsi con largo anticipo al Casati di Verano Brianza per evitare di rimanere troppo tempo in coda ai botteghini e rischiare di perdersi il fischio iniziale”. I botteghini aprono alle 13, il calcio d’inizio è fissato per le 14.30. Previsto un grande dispiegamento di steward e Carabinieri.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 12 febbraio ampio servizio dedicato alla partita fra Folgore Caratese e Lecco, e tanto spazio per il calcio dilettantistico regionale della Brianza.