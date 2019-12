Nuovo cambio di allenatore per il Seregno calcio, che esonera Giuseppe Gardano durante la pausa invernale del campionato di serie D.

Matrimonio breve

Due partite. E qualche giorno di allenamenti durante la pausa per le festività natalizie. Tanto è durato Massimo Gardano sulla panchina del Seregno. Il tecnico aveva esordito pareggiando con il Sondrio e poi fermando sul 2-2 la capolista Pro Sesto in una partita decisamente sentita su entrambe le sponde. La società brianzola aveva già provveduto a un cambio tecnico, sollevando dall’incarico Gianluca Balestri.

Il comunicato

“Il Seregno Calcio annuncia di aver sollevato Mister Gardano dall’incarico di allenatore della nostra Prima squadra.

Ringraziamo Mister Gardano per l’impegno profuso e gli auguriamo i migliori successi professionali per il futuro.

A breve verrà annunciato il nome del sostituto”, il laconico comunicato diffuso dalla società presieduta da Davide Erba. La decisione sarebbe maturata dopo l’allenamento congiunto che il Seregno ha sostenuto con la squadra del Breno nella giornata di oggi, lunedì 30 dicembre.

Terza guida

Il nuovo allenatore del Seregno prenderà in mano la squadra in vista della prima giornata di ritorno, prevista per domenica 5 gennaio. I brianzoli, che ripartiranno dal quinto posto occupato al termine dell’andata (a -13 dalla capolista Pro Sesto), se la vedranno con il Villa Valle.

Sul Giornale di Seregno in edicola e disponibile on line da martedì 31 dicembre l’intervista che l’allenatore Massimo Gardano ha concesso poche ore prima del suo inatteso e clamoroso esonero.