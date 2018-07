Maria Giulia Confalonieri e Alice Maria Arzuffi ancora piazzate al GiroRosa.

Sesta a Breganze

Nella tappa odierna, da San Giorgio di Perlena alla cittadina vicentina, la Confalonieri ha saputo distinguersi in un convulso finale. La tappa è andata alla campionessa europea Marianne Vos, che ha regolato una fuga d’eccezione con Elisa Longo Borghini e Lucinda Brand alle sue spalle. Nella volata del gruppo ecco spiccare l’atleta della Valcar-Pbm, che ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Per la seregnese è il secondo piazzamento nelle migliori 10 in questo GiroRosa.

Nona alla Diga di Campo Moro

L’impegnativa cronoscalata del giorno precedente ha visto l’impressionante dominio di un’altra olandese (come Vos e Brand), Annemiek Van Vleuten. Ma benissimo è andata anche Alice Maria Arzuffi. La portacolori della Bizkaia-Durango ha chiuso nona in un ordine d’arrivo zeppo di regine del ciclismo internazionale. La seregnese, cugina della Confalonieri, è stata a lungo anche titolare del miglior tempo all’arrivo.

Giro della consacrazione

Entrambe si stanno comportando benissimo in un GiroRosa di altissimo profilo. Nella tappa di Omegna di martedì Alice era salita sul terzo gradino del podio, con Maria Giulia Confalonieri settima all’arrivo. Ora mancano due tappe alla conclusione: domani, sabato, c’è il temibile arrivo sul tremendo Monte Zoncolan, domenica la conclusione a Cividale del Friuli. Chissà che le cugine seregnesi non si regalino qualche altro sorriso…