Domani sera il derby lombardo Seregno-Como: attesi oltre mille tifosi. E nell’attesa lo staff della squadra brianzola ha voluto lanciare un appello social.

Domani sera il derby lombardo Seregno-Como: attesi oltre mille tifosi

Tutto pronto per Seregno-Como, l’atteso derby lombardo in programma domani, mercoledì 14 ottobre alle ore 20.30, a Seregno. Per l’occasione la società brianzola del presidente Carmine Castella, insieme all’ad Matteo Fraschini e al consigliere Angelo Pezzetti, hanno voluto fare un appello a tutti i tifosi proprio in occasione di questo importante match.

Allo stadio Ferruccio, per mercoledì sera, sono attesi oltre 1000 spettatori. “Ci auguriamo che sia una bella partita – ha dichiarato il patron azzurro – e che vengano tanti tifosi, sia dalla Brianza che da Como”.

Il grande ex di turno sarà il tecnico Andrea Ardito che con il Como, da giocatore, ha vissuto tante battaglie da protagonista con la maglia dei lariani.

“Mercoledì l’emozione sarà tanta, non è una partita come le altre, ma il mio Seregno vuole fare una grande partita”.

Informazioni e prezzi e diretta

La società azzurra nell’attesa ha comunicato i prezzi per i due settori aperti.

Tribuna centrale: 15 euro.

Settore ospiti: 10 euro.

Mercoledì sera la partita Seregno-Como sarà seguita live sulla pagina Facebook del Seregno Calcio dove sono già presenti diverse interviste. Potete trovare tutto a questo link