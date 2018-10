Domenica tutti di corsa con la CorrinCesano 2018 dell’Atletica Cesano. Undicesima edizione per l’evento dell’Atletica Cesano Maderno.

Cesano in pista per l’ottavo degli undici appuntamenti del circuito CorriMilano 2018. Domenica mattina la città ha festeggiato l’undicesima edizione della sue personalissime gare, la competitiva CorrinCesano (340 partecipanti) e la non competitiva CorrinCesano family run, entrambe organizzate con il patrocinio del Comune dall’Atletica Cesano Maderno.

Un percorso nel cuore del centro storico cittadino

Un percorso attraverso il centro storico tra Palazzo Arese Jacini, Palazzo Arese Borromeo ed il suo parco settecentesco, passando poi da piazza Esedra, Il Torrazzo e la chiesa di Santo Stefano. Il primo in assoluto a tagliare il traguardo della competitiva da 10 km, in appena 31,21 minuti, è stato Alberto Mondazzi, seguito da Salvatore Gambino con 32,27 minuti e Michele Azzoni, (32,37 minuti). Tra le donne, a salire sul gradino più alto del podio è stata invece Claudia Gelsomino, che ha fatto registrare un 35,34, seguita da Carolina Chisalè con il tempo di 37,04 e da Giulia Collico, terza con 38,08.

Premiati i gruppi più numerosi

Un premio speciale è stato riservato anche a Remo Andreolli, che con i suoi 84 anni è arrivato secondo tra i master 75, e ai tre gruppi più numerosi: Ondaverde athletic team, Euroatletica 2002 e La Michetta, rispettivamente presenti con 33, 27 e 26 iscritti. A premiare gli atleti al traguardo c’erano il presidente dell’Atletica Cesano, Luca Caffù e il vicesindaco Celestino Oltolini.