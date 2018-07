E’ seregnese il campione provinciale 2018 di pesca sportiva.

Francesco Pennetta campione provinciale di pesca

Francesco Pennetta si è confermato campione provinciale master di pesca sportiva nella recente gara al Lago Segugio di Pizzighettone in provincia di Cremona, organizzata dal Comitato Fipsas brianzolo. Il pescato finale del seregnese, che fa parte del gruppo sportivo “Amici per la pesca”, è stato di 14,2 chilogrammi. Grande soddisfazione per il neo campione provinciale di pesca sportiva, premiato dal presidente provinciale Roberto Zatta, e per la società di appartenenza.

I ringraziamenti del campione di pesca

Il neo campione provinciale di pesca sportiva ha ringraziato in modo particolare il compagno di squadra Andrea Leone “per i preziosi consigli che mi hanno aiutato a vincere”. Convocati dal direttore sportivo Stefano Colombo, alla gara partecipavano anche il presidente Anselmo Mariani e le due agoniste Jessica Mori e Lorena Razzini, quest’ultima salita alla ribalta della cronaca ad aprile per essere stata la prima donna a vincere il “Campionato seregnese di pesca”.