Adesso è ufficiale. Davide Erba, imprenditore lissonese, ha comunicato l’acquisizione del Seregno Calcio.

Cambia la proprietà del Seregno Calcio

Poco fa è stato diffuso un comunicato che conferma le anticipazioni dei giorni scorsi sulla stampa locale, fra cui il Giornale di Seregno. “Come riportato da alcuni organi di stampa, Davide Erba ha acquistato il Seregno Calcio” si legge in una nota ufficiale. Subentra al presidente Carmine Castella, al timone da quasi due anni, che a sua volta aveva preso il posto di Paolo Di Nunno.

Le prime parole del nuovo proprietario

“E’ stato firmato un accordo di cessione, nei prossimi giorni verranno espletate le pratiche notarili per il passaggio delle quote e successivamente mi insedierò come presidente del club azzurro” le prime parole dell’imprenditore brianzolo in procinto di prendere le redini del glorioso sodalizio sportivo.

Domenica Erba allo stadio “Ferruccio”

Domenica prossima, 3 marzo, Davide Erba sarà presente allo stadio ‘Ferruccio’ per assistere alla sfida-salvezza degli azzurri contro l’Ambrosiana: ‘Di nuovi progetti parlerò in conferenza stampa, posso solo dire che verrà data data continuità a quanto di positivo fatto nella vecchia gestione’ ha affermato l’imprenditore brianzolo.