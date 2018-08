Europei di atletica 2018: grande attesa per la semifinale di Filippo Tortu. La gara del caratese domani nel pomeriggio. Oggi giornata di riposo e di grande attesa.

Europei di atletica 2018: grande attesa per la semifinale di Filippo Tortu

Iniziano oggi, lunedì 6 agosto, gli Europei di atletica 2018 di Berlino. E ovviamente c’è grandissima attesa per il velocista brianzolo Filippo Tortu. Che però non scenderà in campo oggi nelle batterie dei 100 metri. Tortu infatti è tra i 12 migliori atleti della starting list e quindi ha passato il turno senza dover scendere in pista, accedendo direttamente alla semifinale.

L’ultimo post su Facebook

Oggi quindi giornata di riposo per il caratese che proprio poche ore fa ha postato su Facebook una sua foto commentando nello stato “Ascoltando gli ultimi consigli del coach prima della gara”. Ovviamente seguiti da una lunghissima lista di incoraggiamenti e complimenti per il giovane campione.

Domani la gara

Il debutto di Tortu dovrebbe quindi avvenire domani 7 agosto alle ore 19,30 (l’ora di Berlino è identica a quella italiana). L’eventuale finale si correrà sempre domani alle ore 21,50.

Tortu, per una medaglia che manca dal 1982

Campione europeo juniores e primo italiano di sempre a scendere sotto i 10″ nei 100 metri, Filippo Tortu è la stella della spedizione azzurra in Germania. La grande speranza per provare ad infrangere il tabù medaglia che manca dal 1982. Oltre a lui ci saranno anche Gianmarco Tamberi, la quattrocentista Libania Grenot e la marciatrice Antonella Palmisano, oltre all’inossidabile Fabrizio Donato, bronzo a Londra 2012, nonché l’astro nascente del salto in alto Elena Valortigara, fresca di personal best a 2.02 m.