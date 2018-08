Europei di atletica: oggi la semifinale di Filippo Tortu . Oggi alle 19.42 l’azzurro fa il suo esordio a Berlino con le semifinali dei 100. L’eventuale finale alle 21.50.

Tutti davanti alla tv alle 19.42. perchè questa sera a Berino, all’Olympiastadion, corre Filippo Tortu. Tutta Italia, e non solo Carate Brianza, dove vive, aspetta questo momento. Dopo il meraviglioso primato nazionale nei 100 metri con il 9.99 realizzato a Madrid il 22 giugno scorso, ora Filippo vuole coronare al meglio il suo 2018.

Si dice carico e positivo a poche ore da una delle gare più importanti della sua carriera.

Accanto a lui stasera ci saranno Marcell Jacobs, possibile mina vagante e a Federico Cattaneo, ieri penultimo dei ripescati in batteria. Alle 19.42 la terza di tre semifinali, in quarta corsia, con in quinta il britannico Ujah, più gli autori dei due migliori tempi. Alle 21.50 la finale.

Entrambe le gare saranno trasmesse sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.