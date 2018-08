Grande prova per Giacomo Nizzolo nella terza tappa della Vuelta Espana.

Avversario super

Il besanese ha chiuso al secondo posto la terza tappa della grande corsa a tappe spagnola. Sul traguardo di Alhaurin de la Torre il portacolori della Trek Segafredo ha sfoderato una volata eccellente, finendo dietro al solo Elia Viviani. Il campione d’Italia in carica quest’anno è un avversario si sta dimostrando un avversario difficilmente battibile. Per questo il risultato di Giacomo Nizzolo è da tenere in grande considerazione.

Le sue parole

“Sì, sono molto felice di essere di nuovo a questo livello”, ha detto Giacomo Nizzolo nell’immediato dopotappa. E’ già da alcune settimane che mi sento di nuovo bene, ma ora posso confermare che sono tornato. Peccato aver mancato la vittoria, ma Viviani sta vivendo una stagione incredibile. Oggi è stato più forte”.

Rinascita completata

Giacomo Nizzolo ha vissuto un lungo periodo difficile, a partire dai primi mesi del 2017. In questa stagione era partito bene, con una vittoria in Argentina (la sua ultima) e diversi buoni piazzamenti nelle corse che hanno aperto il calendario. Nuovi problemi fisici lo avevano poi costretto ancora ai box, costringendolo a saltare il Giro d’Italia. Nelle ultime settimane però il portacolori della Trek Segafredo ha ritrovato forma e confidenza con le volate. Ecco quindi il terzo posto alla Prudential RideLondon e il sesto alla Cyclassics di Hamburg, in Germania. Ora il posto d’onore alla Vuelta: manca solo l’ultimo passo, chissà che non possa compiersi giovedì, quando il percorso della tappa sarà propizio per i velocisti.