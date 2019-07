Il Gruppo sportivo Cicli Fiorin porta in trionfo Federica Venturelli.

Trionfo in solitaria

Risultato fantastico per la ragazza cremonese, che sulle strade di Chianciano Terme (Siena) ha vinto la gara valida per il Campionato italiano della categoria Esordienti secondo anno. Venturelli si è presentata sul traguardo in perfetta solitudine e ha potuto godersi le emozioni degli ultimi metri prima del successo, dopo essere scattata quando mancavano 9 chilometri all’arrivo. Per lei si tratta della ciliegina sulla torta di una stagione già estremamente ricca di soddisfazioni.

Vittoria per dispersione

La portacolori della Cicli Fiorin ha lasciato a più di 40 secondi la seconda classificata, la piemontese Irene Cagnazzo. A oltre un minuto tutte le altre, fra cui c’è anche Camilla Locatelli, portacolori della Sc Cesano Maderno (che poco dopo ha celebrato la vittoria di Valentina Basilico fra le Allieve), nona al traguardo.

Stagione magica

Venturelli, 14 anni, ha già regalato alla Cicli Fiorin in questa stagione la vittoria del campionato regionale di categoria e anche il titolo nazionale di ciclocross. E inoltre, nel 2018, aveva già conquistato la maglia di campionessa italiana, per quel che riguardava la categoria Esordienti primo anno.

