Giro Rosa Iccrea: a Carate successo di Letizia Borghesi. Un podio tutto italiano che mancava dal 2015.

Giro Rosa Iccrea: a Carate successo di Letizia Borghesi

La giovane trentina dell’Aromitalia – Vaiano – Basso Bikes Letizia Borghesi ha vinto la 4° tappa del Giro Rosa Iccrea (Lissone – Carate Brianza, 100.1 km).

Un podio tutto italiano quello realizzato oggi in Brianza, dove la Borghesi ha portato a casa la vittoria più grande della sua carriera superando in uno sprint ristretto sul traguardo di Carate Brianza la trevigiana Nadia Quagliotto (Alé – Cipollini) e la milanese Chiara Perini (BePink), autrici della fuga decisiva della giornata.

La gara in breve

L’attacco decisivo è partito a metà tappa dopo il via da Lissone, iniziato da Borghesi e Perini con la olandese Anouska Koster (Virtu Cycling), che poco dopo ha perso terreno.

Nadia Quagliotto ha raggiunto la fuga nei pressi di Molteno (Lecco) e il loro vantaggio si è dilatato fino a sfiorare i cinque minuti.

Sul traguardo volante di Sovico è poi passata al comando Letizia Borghesi che, ai -4 km ha provato ad avvantaggiarsi ma è stata ripresa. per poi giocarsi la tappa allo sprint di Carate Brianza: Nadia Quagliotto resta davanti fino a pochi metri dall’arrivo quando viene superata da Letizia Borghesi.

Il podio italiano mancava dal 2015

Un podio tutto italiano al Giro Rosa non si vedeva dal 2015, quando a Pozzo d’Adda Annalisa Cucinotta riuscì a battere in volata Marta Bastianelli ed Elena Cecchini. La stessa Bastianelli, attuale campionessa Europea, è stata l’ultima azzurra vincitrice di tappa al Giro, a Polla nel 2017.

Le prime parole

La vincitrice di tappa Letizia Borghesi, abbracciata dai genitori prima della cerimonia di premiazione, ha dichiarato: “E’ il giorno più bello della mia vita, volevo andare in fuga perché stavo bene. Siamo andate d’accordo inizialmente poi la collaborazione tra noi tre era venuta meno. Ho dato tutto allo sprint e questa vittoria è per la mia famiglia, la squadra e i miei parenti tutti.”

Niewiadoma Maglia Rosa

Marianne Vos vince lo sprint del gruppo a 42”, mentre la Maglia Rosa resta sulle spalle di Katarzyna Niewiadoma.

La tappa odierna ha avuto alcuni ospiti speciali come il due volte campione del mondo Gianni Bugno, il vincitore di una Milano – Sanremo Claudio Chiappucci e il direttore di corsa del Giro d’Italia Stefano Allocchio.

ORDINE DI ARRIVO 4° TAPPA:

1. Letizia Borghesi

2. Nadia Quagliotto

3. Chiara Perini

4. Marianne Vos

5. Leah Kirchmann

6. Soraya Paladin

7. Annemiek Van Vleuten

8. Ilaria Sanguineti

9. Kelly Van den Steen

10. Rasa Leleivyte

CLASSIFICA GENERALE DOPO LA 4° TAPPA:

1. Katarzyna Niewiadoma 8h07’20”

2. Cecilie Uttrup Ludwig +20”

3. Marianne Vos +25”

4. Alena Amialiusik +40”

5. Omer Shapira +44”

6. Ashleigh Moolman – Pasio +45”

7. Annemiek Van Vleuten +47”

8. Amanda Spratt +52”

9. Lucy Kennedy +59”

10. Anna Van der Breggen +1’04”

LE MAGLIE DEL 30° GIRO ROSA ICCREA DOPO LA 4° TAPPA

Maglia Rosa (GRUPPO BANCARIO ICCREA): Katarzyna Niewiadoma (Canyon – SRAM)

Maglia Ciclamino (SELLE SMP): Marianne Vos (CCC – Liv)

Maglia Verde (EFFEBIQUATTRO): Sofie De Vuyst (Parkhotel Valkenburg)

Maglia Bianca (KRU): Juliette Labous (Team Sunweb)

Maglia Blu (GSG): Elisa Longo Borghini (Trek – Segafredo)

La tappa odierna sarà trasmessa in highlights da PMG Sport su 70 piattaforme televisive quali Eurosport aderenti al Gruppo Eurovisione. Una ampia sintesi andrà in onda su Raisport dalle 19:15 e in streaming su vari canali nazionali ed internazionale

LEGGI ANCHE:

GIRO ROSA L’8 LUGLIO A CARATE

GIRO ROSA, ICCREA MAIN SPONSOR

GIRO ROSA ICCREA, LA PRESENTAZIONE

MANCA POCO AL GIRO ROSA ICCREA

LA BRIANZA ABBRACCIA IL GIRO ROSA