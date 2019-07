Giro Rosa Iccrea, domani l’arrivo a Carate Brianza. Ieri vittoria in volata dell’olandese Marianne Vos, già vincitrice di tre edizioni della corsa rosa.

Giro Rosa Iccrea, domani l’arrivo a Carate Brianza

Marianne Vos, vincitrice di tre Giro Rosa Iccrea, si è aggiudicata la seconda tappa dell’edizione 2019, con una imperiosa volata iniziata a 200 m dall’impegnativo traguardo di Viù (Torino). La sua ultima vittoria di tappa sulle strade della Corsa Rosa risaliva a un anno fa a Breganze (Vicenza).

Podio tutto olandese per la frazione corsa di sabato. Dietro la Vos si sono infatti piazzate le connazionali Annemiek Van Vleuten (Mitchelton – Scott), vincitrice del Giro 2018, e Lucinda Brand (Team Sunweb).

La classifica generale

Resta quasi invariata la classifica generale che vede al comando sempre la polacca Katarzyna Niewiadoma della Canyon Sram, formazione vincitrice della prima tappa, una cronometro a squadre. In quinta posizione la Vos, vincitrice della seconda tappa.

1. Katarzyna Niewiadoma 2’47’37”

2. Omer Shapira +12”

3. Alena Amialiusik +19”

4. Cecilie Uttrup Ludwig +24”

5. Marianne Vos +35”

6. Ashleigh Moolman – Pasio +45”

7. Annemiek Van Vleuten +47”

8. Leah Thomas +47”

9. Elise Chabbey +47”

10. Amanda Spratt +53”

Le tappe di oggi e, soprattutto, domani

Oggi terza tappa, ancora in terra piemontese, si parte infatti da Sagliano Micca per arrivare, dopo più di 104 chilometri, a Piedicavallo, in provincia di Biella, per 104.1 km.

La quarta frazione in programma domani, lunedì 8 luglio, prenderà il via da Lissone e arriverà a Carate Brianza per un totale di circa 100 chilometri. Sono 5 le Banche di Credito Cooperativo coinvolte nella tappa (Bcc Cantù, Bcc Carate Brianza, Bcc Milano, Bcc Brianza e Laghi e Bcc Valle del Lambro e Triuggio). Sono diverse le iniziative organizzate dalle banche di credito cooperativo per accompagnare simbolicamente il Giro sul territorio brianzolo e per condividere la manifestazione con gli appassionati.

Sul Giornale di Carate in edicola da martedì 9 luglio verrà dedicato un ampio spazio alla corsa rosa, che contempla anche diverse manifestazioni collaterali.

