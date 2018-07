Come preannunciato è partito il Giro Rosa, l’equivalente del Giro d’Italia, ma tutto al femminile. La lunga scia di cicliste ha attraversato intorno alle 12.30 Carate Brianza. Oggi nella sesta tappa raggiungeranno la Valtellina.

Il Giro Rosa passa da Carate

Dalla Brianza alla Valtellina passando per la sponda lecchese del Lago di Como per arrivare ai 1050 metri di quota a Gerola Alta, primo arrivo in salita dell’edizione 2018. Il Giro Rosa, equivalente del Giro d’Italia, ma tutto al femminile è passato intorno alle 12.30 a Carate Brianza. L’intera cittadina si è fermata per lasciar passare la lunga scia di cicliste, che dopo un passaggio anche da Besana sono ora dirette verso Lecco.

Ecco foto e video

Il percorso

La tappa di oggi si snoda tra le Province di Monza & Brianza, Lecco e Sondrio per 114,1 chilometri.

I primi 100 sono stati relativamente pianeggianti: le atlete hanno attrabersato centri come Desio, Lissone, Albiate, prima di arrivare a Carate e poi entrare nel territorio lecchese di Cassago Brianza. Si risale proseguendo verso Oggiono, Galbiate e Lecco, dove comincia la risalita della sponda orientale del Lario fino a Colico, dove la corsa entra in Valtellina. Superato il Traguardo Volante di Delebio si raggiunge Morbegno, da cui parte la salita finale. Sono circa 800 metri di dislivello in 14 chilometri, con anche un tratto piuttosto lungo in falsopiano, a circa 5 km dall’arrivo.