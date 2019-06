Il Torneo dell’Amicizia torna a Seregno: l’Italia Under 15 sfida Spagna, Francia e Grecia.

Grande pallacanestro

Dopo l’edizione 2015 e il Trofeo delle Regioni 2018, il grande basket giovanile fa di nuovo tappa a Seregno. Da giovedì 4 a sabato 6 luglio infatti si sfideranno al PalaSomaschini le nazionali Under 15 di Italia, Francia, Spagna e Grecia per una manifestazione di altissimo livello, organizzata dal Basket Seregno col sostegno delle istituzioni comunali e l’appoggio del Comitato regionale della Lombardia della Fip.

Su il sipario

La nuova edizione del Trofeo dell’Amicizia è stato presentato in comune a Seregno alla presenza del sindaco Alberto Rossi, del presidente del comitato regionale della Fip Alberto Bellondi, del presidente del Basket Seregno Roberto Sanfilippo e di quattro membri del Progetto Giovani Cantù che vestiranno anche la maglia azzurra al torneo, ovvero Davide Brembilla, Stefano Elli, Gabriele Tarallo e Tommaso Moscatelli.

La felicità seregnese

Così il sindaco Rossi: “Dopo i riscontri positivi della Seregno Sport Week, cui hanno partecipato migliaia di persone in tante discipline, raccogliamo questa nuova sfida in cui cercheremo di confermarci a un livello più alto con un torneo in cui vogliamo anche far passare i valori più positivi dello sport e appunto dell’amicizia. Ringrazio il Crl che ha deciso di puntare su di noi come città e su questa società mettendone in risalto le potenzialità”. Anche Sanfilippo non nasconde l’entusiasmo: “È un piacere ospitare il torneo per la seconda volta dopo 4 anni. Allora c’era la novità della prima volta, ora c’è la consapevolezza di poter fare ancora meglio. Questo trofeo è una sorta di chiusura del cerchio di un percorso iniziato un anno fa, sempre qui, col Torneo delle Regioni per molti ragazzi. Siamo contenti di aver avuto l’opportunità di organizzare quella che è la vetrina più importante per le nazionali Under 15 a livello giovanile”.

Il programma

4 luglio

ore 18.30 Spagna-Francia

ore 21.00 Italia-Grecia

5 luglio

ore 18.30 Grecia-Spagna

ore 21.00 Francia-Italia

6 luglio

ore 18.30 Francia-Grecia

ore 21.00 Italia-Spagna

Tutte le partite si giocano al PalaSomaschini di Seregno.