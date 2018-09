Il decimo Trofeo Lombardia finisce nella bacheca della Pallacanestro Varese.

Il riepilogo di B…

Si è conclusa la decima edizione del “Trofeo Lombardia – Dynamitick”, intitolata alla memoria di Francesco

Malberti. La manifestazione, durata tre giorni, ha visto sfidarsi al PalaBancoDesio 4 formazioni di serie A ed

altrettante di serie B. Per la cadetteria la vittoria è andata ad Urania Milano che nella finalissima ha

superato Pavia per 80-63, mentre la terza piazza se la sono aggiudicata i padroni di casa della Rimadesio,

che hanno superato nella finalina Vigevano per 82-65. Nelle semifinali Urania aveva battuto Desio per 65-56,

mentre Pavia aveva avuto la meglio su vigevano per 90-86 dopo due tempi supplementari.

… E quello di serie A

Varese ha invece conquistato il suo secondo Trofeo Lombardia grazie alla vittoria in finale su Cantù per 94-

76, mentre Cremona si è piazzata la terzo posto superando Trento per 93-70. Nelle semifinali del

sabato Varese aveva superato Trento per 78-58; Cantù aveva invece battuto Cremona per 96-89. Ronald

Moore di Varese è stato eletto Mvp della manifestazione ed è stato premiato da Danilo Gallinari,

intervenuto alla finale come ospite speciale.

Ospiti d’onore

Gallinari è anche stato premiato dalla Pallacanestro Aurora Desio, organizzatrice dell’evento, con una maglia con il suo nome. Alle premiazioni sono intervenuti anche il sindaco di Desio Roberto Corti, e l’assessore allo Sport di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi.

Sul Giornale di Desio in edicola e disponibile on line da martedì 11 settembre ci sarà ampio servizio dedicato al Trofeo Lombardia.