Ha preso il via venerdì sera al PalaBancoDesio il Trofeo Lombardia Dynamitick – memorial Francesco Malberti.

Prima l’antipasto

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, vede sfidarsi per tre giorni formazioni di serie A e serie

B della palla a spicchi. Come da programma nella serata di venerdì sono scese in campo le formazioni della serie

cadetta. Nella prima semifinale Pavia ha avuto la meglio su Vigevano per 90-86 dopo ben due tempi

supplementari, spinta dai 42 punti messi a referto da Mascherpa. Poi, nella seconda semifinale, i padroni di casa della Rimadesio hanno invece ceduto per 56-65 all’Urania Milano. Tra i bluarancio si è messo in mostra Lenti con 13 punti mentre Santolamazza è stato il migliore dei milanesi a quota 14.

Fine settimana di serie A

Il programma riprende oggi – sabato – alle 17 con in campo Desio e Vigevano per la finale terzo posto del quadrangolare di Serie B, mentre alle 19 scenderanno in campo Varese e Trento nella prima semifinale di serie A. Chiuderà il programma la sfida tra Cantù e Cremona, che saranno in campo dalle 21. Domenica la giornata conclusiva, che partirà alle 16 con la sfida tra le perdenti delle semifinali di serie A. A seguire – dalle 18 – la finalissima di serie B tra Pavia ed Urania e, alle 20, la finalissima di serie A tra le vincenti di oggi.

Ospite atteso

Alle finali di domenica assisterà anche la stella Nba Danilo Gallinari, ospite speciale della manifestazione. L’ex Casalpusterlengo e Olimpia parteciperà anche alle premiazioni. Tutte le partite della manifestazione organizzata dalla Pallacanestro Aurora Desio sono visibili (con telecronaca) sulla pagina Facebook “BasketUniverso“.

Sul Giornale di Desio in edicola e disponibile on line da martedì 11 settembre ampio servizio dedicato al Trofeo Lombardia 2018.