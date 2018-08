Grande appuntamento con le Farfalle a Desio.

Serata a porte aperte

Domenica, a partire dalle 21, il PalaBancoDesio ospiterà un’esibizione della squadra nazionale di ginnastica ritmica. Per le ormai celebri Farfalle e per le specialiste delle gare individuali (Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri e Alessia Russo) sarà una sorta di prova generale in vista del Campionati del Mondo, in programma dal 10 settembre. Gli appassionati e i semplici curiosi avranno quindi una grande opportunità per ammirare da vicino una delle eccellenze dello sport italiano. Ingresso libero.

Caccia grossa

Le Farfalle azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e Letizia Cicconcelli) si presenteranno alla gara iridata come squadra di riferimento, visti i recenti risultati ottenuti. I Mondiali di Sofia (Bulgaria) rappresentano l’evento agonistico più importante della stagione per le atlete guidate da Emanuela Maccarani.

Giorni intensi

Sabato, quindi, l’esibizione. Ma in arrivo c’è un altro appuntamento importante per le stelle azzurre e per Desio. Mercoledì infatti verrà inaugurata la nuova Accademia internazionale di ginnastica ritmica, altrimenti nota come “Casa delle Farfalle). L’occasione, alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò e del massimo dirigente della Federazione italiana di ginnastica Gherardo Tecchi, sarà anche quella della presentazione ufficiale della squadra in partenza, il giorno dopo, per Sofia.