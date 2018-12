Nasce la “Folgore Caratese for Special”. L'”Us Folgore Caratese”, la cui prima squadra milita nel girone A del campionato nazionale di Serie D, ha infatti aderito al progetto “Quarta Categoria” il primo torneo nazionale di calcio a 7 rivolto esclusivamente ad atleti con disabilità cognitivo-relazionale promosso dalla Figc con il sostegno del Csi e con la collaborazione di tutte le componenti del mondo del calcio.

Nasce la “Folgore Caratese for Special”

La squadra si chiama appunto “Folgore Caratese for Special” e partecipa al campionato di calcio a 7 denominato “Sesta Categoria”, grazie all’unione di intenti con l’associazione di volontariato “Links” di Erba. E’ composta da ragazzi e ragazze che scendono in campo con i colori ufficiali della Folgore Caratese, con un kit gara e tute appositamente realizzate per loro. La sede delle partite casalinghe è il centro sportivo “Bettinelli”, in via Lago di Nemi a Milano.

Inter sconfitta 10-0