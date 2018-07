Il Seregno calcio ha confezionato un colpo in vista della prossima stagione.

Ex biancorosso

La società del presidente Castella ha infatti comunicato di aver sottoscritto un accordo con il calciatore Riccardo Ravasi. L’attaccante classe 1994 è cresciuto nel Monza, squadra con la quale ha anche debuttato tra i professionisti, nella stagione 2011/12. In carriera, successivamente, ha vestito anche le maglie di Pro Piacenza, Pordenone, Hellas Verona, Pro Patria e Modena. Nell’ultima stagione ha militato invece nella Grumellese (campionato di serie D – girone B), realizzando dieci reti.

Brianzolo doc

Ravasi è originario di Montesolaro, frazione di Cantù, dove è nato nel dicembre del 1994 e dove ha mosso i primi passi da calciatore. Il passaggio fra i grandi è arrivato quando militava nella Berretti del Monza, all’epoca allenata da Beppe Bergomi. L’attaccante brianzolo è stato anche di proprietà dell’Hellas Verona, con cui però non è mai sceso in campo. Ora l’arrivo alla corte di Andrea Ardito, nuovo allenatore del Seregno. Ravasi arriva a rinforzare una rosa in cui, nei giorni scorsi, sono stati già confermati, fra gli altri Davide Ondei, Alessandro Capelli e Maicol Cavalcante. Con loro, in azzurro nella prossima stagione saranno anche Luca Artaria e Andrea Gritti.

