Il Don Bosco è pronto per il prossimo campionato di Seconda categoria.

C’è da migliorare

Dopo la salvezza conquistata ai playout nella scorsa stagione la società del presidente Gigi Pozzoli proverà a migliorare. “Vogliamo provare a dare una svolta positiva”, uno dei pensieri espressi nel corso della presentazione di giovedì. Tanti i confermati di quel gruppo, con qualche innesto mirato. “Abbiamo cercato di coprire quelli che potevano essere i punti deboli dell’organico che già c’era”, ha commentato il nuovo direttore sportivo Marco Finazzi.

Nome d’eccezione

La novità del più eclatante del nuovo Don Bosco è l’allenatore. La società cesanese ha affidato le redini della squadra a Roberto Savi, ex calciatore professionista e recentemente guida tecnica di società blasonate come Vis Nova Giussano e Pro Lissone. “Per noi è un assoluta certezza”, dicono i dirigenti. Dal canto suo, Savi è carico: “Qui trovo serietà, progettazione e delle strutture di prim’ordine. Obiettivi? Quando affronto un campionato, l’obiettivo non è mai solo quello di partecipare”.

