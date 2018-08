Presentato ufficialmente il Seregno calcio.

All’Oktoberfest

Nella serata di martedì la squadra azzurra, attesa al via del campionato di serie D, si è svelata ai suoi tifosi. E’ stato il palco dell’Oktoberfest Brianza, per il secondo anno consecutivo, a far da scenario per quella che è la vera propria cerimonia di inizio stagione. Così dirigenza, staff tecnico e giocatori della Prima squadra del Seregno, sono sfilati per ricevere i primi applausi della stagione.

L’affondo del presidente

Nel corso della presentazione Carmine Castella, guida societaria del Seregno, ha riservato una stilettata all’Amministrazione comunale. “Avevamo ricevuto certe promesse prima della campagna elettorale, che non sono state ancora mantenute”, ha ricordato il patron azzurro. “Non possiamo continuare ad affrontare il problema campi da soli, vogliamo un intervento importante da parte delle istituzioni. Il problema c’è e va risolto insieme entro la fine dell’anno, da soli noi non possiamo farcela”.

Attesa campionato

Per quel che riguarda gli aspetti agonistici, la stagione del Seregno è iniziata con il turno preliminare di Coppa Italia di serie D. I brianzoli domenica hanno perso contro il Villa d’Almè Val Brembana (2-3 il finale della partita giocata al Ferruccio), venendo così eliminati dalla competizione. Ora l’attesa è per l’ufficializzazione dei gironi, che saranno pubblicati dalla Lnd domani – giovedì. Il campionato inizierà poi nel fine settimana del 16 settembre.

