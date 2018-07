Polisportiva Verano-Carate, pronta la nuova squadra.

Calcio, nuovi acquisti

Polisportiva Verano-Carate, pronta la nuova squadra. Nuovi giocatori e tanta grinta, per la prima squadra della Polisportiva. La rosa dei giocatori è stata riconfermata in gran parte, ma a dare nuova carica sono arrivati giocatori che hanno esperienza e che sono giovani. Nuovi acquisti sono il portiere Andrea Cazzaniga, i difensori Dennis Franceschin, Matteo Frigerio, Andrea Galimberti, i centrocampisti Davide Cazzaniga, Riccardo Garruto, Mauro Redaelli, Cesare Tagliabue , Luca Triggiani, e gli attaccanti Marco Brambilla e Massimo Codogno.

La dirigenza

L’obiettivo della nuova stagione è sicuramente quello di migliorare il quarto posto della scorsa, vogliamo far bene e puntare in alto», hanno commentato il direttore sportivo Davide Maggioni e il direttore generale Stefano Novati.

«La Polisportiva Verano-Carate è una società giovane che ha voglia di crescere e, in collaborazione con la Folgore Caratese, di diventare punto di riferimento per tutti quei ragazzi della zona che amano il gioco del calcio», ha ribadito il presidente Roberto Antonini.