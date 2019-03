Al centro sportivo Seregnello si è presentato Davide Erba, l’imprenditore monzese che ha rilevato il Seregno Calcio da Carmine Castella. Obiettivi ambiziosi: in tre anni la serie C.

Obiettivi ambiziosi per il neo presidente Erba

La salvezza, a portata di mano, nel finale di stagione ed entro i prossimi tre anni la promozione in serie C oltre al potenziamento del settore giovanile in collaborazione con le società sportive del territorio, Monza compreso. Sono gli obiettivi dichiarati dal neo presidente del club azzurro, Davide Erba, nella conferenza stampa di presentazione a Seregnello.

Congedo e applausi per Carmine Castella

“Abbiamo raggiunto risultati minimi ma per noi era il massimo” ha commentato l’ormai ex presidente Carmine Castella nel passaggio di consegne, al fianco dell’amministratore delegato uscente Matteo Fraschini. Sotto la gestione Castella – Fraschini il Seregno ha centrato due salvezze in serie D con ottimi risultati nelle formazioni giovanili.