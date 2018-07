Marco Anghileri è costretto a fermarsi.

Stop precauzionale

Il Renate dovrà fare a meno del suo capitano almeno per tutto il mese di agosto. L’esterno di Valmadrera, alla quarta stagione in nerazzurro, deve infatti osservare un periodo di assoluto riposo – e quindi di inattività sportiva. Il periodo di inattività è finalizzato a nuovi esami sanitari che Anghileri dovrà sostenere prima di ottenere l’idoneità medico-sportiva agonistica.

Colonna nerazzurra

Anghileri, classe 1991, è a Renate dall’estate del 2015. Con l’andare del tempo è diventato un pilastro della squadra nerazzurra, tanto da esserne indicato come capitano, ruolo che riveste anche in questa stagione. La comunicazione del periodo di inattività arriva proprio dalla società brianzola. “Tutta la famiglia A.C. Renate auspica di vedere ‘Anghi’ al più presto in campo per nuove, entusiasmanti battaglie sportive”, l’augurio dei dirigenti nerazzurri. Tanti messaggi di sostegno sono arrivati al lecchese anche da tifosi del Monza, di cui Anghileri è stato giocatore fra il 2009 e il 2014.

Senza di lui…

Domenica il Renate ha giocato la prima partita ufficiale della sua stagione, con Anghileri costretto a soffrire fuori dal campo. I brianzoli sono stati subito eliminati dalla Coppa Italia, accusando una sconfitta casalinga per mano dei bresciani del Rezzato (serie D).

