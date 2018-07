Tanta Brianza nell’Italia che sarà di scena agli Europei di Berlino.

Grande avventura

Il direttore tecnico delle squadre nazionali assolute di atletica leggera, Elio Locatelli, ha convocato 89 azzurri per i Campionati europei di Berlino, in programma ad agosto. Nell’elenco ci sono tre atleti brianzoli. Uno è Filippo Tortu, che giusto poche settimane fa ha ritoccato il primato nazionale sui 100 metri. Con la stella caratese partiranno in direzione Germania anche il lissonese (che vive a Biassono) Mario Lambrughi e il giussanese Vladimir Aceti.

Sfida continentale

Tortu sarà in gara nei 100 metri, dove vanta anche propositi di medaglia, e farà parte della 4×100 azzurra, altro contesto in cui l’Italia ha le carte in regola per raccogliere qualcosa di memorabile. Lambrughi, cresciuto nell’Atletica di Vedano, agli Europei di Berlino correrà i 400 ostacoli. Dal canto suo Aceti è stato selezionato nel gruppo dei quattrocentisti e potrebbe correre sia la gara individuale che la staffetta.

Il marchio dell’Atletica Monza

Fra i convocati del settore maschile c’è anche Lorenzo Perini. Lui è di Saronno, la sua specialità sono i 11o ostacoli e la sua base di allenamento è la pista di viale Battisti, a Monza. Perini è allenato da Giorgio Ripamonti, tecnico di rfierimento dell’Atletica Monza, che da qualche stagione è la guida tecnica di Linda Olivieri. Lei è di Novara e da poco è entrata nel gruppo sportivo delle Fiamme Oro Padova, ma viene nel capoluogo brianzolo ad allenarsi. Per Linda la gara continentale sarà quella dei 400 ostacoli.

Sul Giornale di Monza e sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 24 luglio servizi approfonditi sull’avvicinamento degli atleti brianzoli agli Europei di Berlino.