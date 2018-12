Dopo due risultati utili il Renate di Aimo Diana cade in casa.

Scontro diretto

I nerazzurri hanno lasciato il bottino pieno ai marchigiani del Fano, diretta rivale nella corsa per non retrocedere. La partita è stata decisa da un gol nei primi minuti di Ferrante. La squadra di casa ha poi provato a riequilibrare la situazione, ma le manovre offensive dei brianzoli hanno sbattuto contro il muro difensivo eretto dagli ospiti. Per Diana è la prima sconfitta sulla panchina del Renate.

Il tabellino

RENATE – A.J. FANO 0-1

RETE: 3′ Ferrante (F)

RENATE (4-3-3): Cincilla; Anghileri (20′ st Frabotta), Teso, Saporetti, Vannucci (20′ st Guglielmotti); Simonetti, Pavan, Rossetti (1′ st Caccin); Venitucci (26′ st Finocchio), Gomez, Piscopo (1′ st Spagnoli). A disposizione: Lazzaroni, Priola, Doninelli, Rada, Pennati. All. Diana.

FANO (3-5-1-1): Voltolini; Sosa, Celli, Magli; Vitturini, Selasi, Lazzari (39′ st Konatè), Lulli, Diallo; Filippini (34′ st Cernaz); Ferrante. A disposizione: Sarr, Mariani, Maloku, Tascone, Mancini, Ndiaye, Scimia, Morselli, Setola. All. Epifani.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

La situazione nel girone

Gli altri risultati di giornata. Vicenza-Teramo 1-1, Pordenone-Ravenna 2-1, Rimini-Albinoleffe 3-2, Triestina-Gubbio 2-2, Vis Pesaro-Feralpi Salò 1-0. Da giocare Imolese-Virtus Verona, Monza-Giana (sabato, ore 20.30), Ternana-Fermana, Samb-Sud Tirol. La classifica dopo le partite del pomeriggio: Pordenone 29, Triestina 26, Vis Pesaro e FeralpiSalò 25, Fermana e Vicenza 24, Ternana 23, Suditirol e Imolese 19, Rimini 18, Monza 17, Teramo 16, Fano, Giana e Samb 15, Gubbio 14, Renate 12, Albinoleffe 11, Virtus Verona 10. Il Renate tornerà in campo martedì sera a Gorgonzola, contro la Giana Erminio.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da martedì 11 dicembre ampio servizio dedicato al Renate, con interviste, pagelle e curiosità relative alla partita con il Fano e a tutti i campionati nazionali e regionali in cui sono coinvolte le squadre del territorio.