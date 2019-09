La seconda domenica di serie C premia Renate, Como, Monza e Lecco.

Pantere delle meraviglie

Il Renate strapazza in casa il Pontedera e si ritrova in vetta alla classifica. Inizio di stagione da sogno per i nerazzurri di Aimo Diana, che, contando anche la Coppa Italia di categoria, hanno vinto tutte e quattro le partite disputate finora. Al Città di Meda va in scena lo spettacolo di Francesco Galuppini, arrivato in Brianza nelle scorse settimane e subito protagonista a suon di grandi giocate. Per lui un gol su rigore (da lui stesso procurato) e i due assist per la doppietta di Vincenzo Plescia. A segno, per il 4-0 finale, anche Luca Pizzul.

Monza senza soffrire

Resta a punteggio pieno anche la squadra allenata da Cristian Brocchi. In una delle tantissime sfide tutte lombarde del girone A, i biancorossi hanno avuto ragione del Novara . La strada del Monza si è fatta in discesa poco prima dell’intervallo, quando è arrivato il gol di Mattia Finotto. Nel secondo tempo è arrivato poi il sigillo di Ettore Marchi, che di testa ha spento le residue speranze dei piemontesi. Un bel modo, per i tifosi biancorossi, di festeggiare il compleanno numero 107 della loro squadra del cuore.

Como a gonfie vele

E sono due le vittorie consecutive in campionato anche per i lariani, che sono tornati vittoriosi dal Piemonte. 0-2, infatti, il risultato della partita con il Gozzano, sigillata dalla doppietta di Francesco Gabrielloni, che arriva così a quota tre reti in stagione. Fondamentale, quando il punteggio era ancora 0-0, il rigore parato da Davide Facchin al piemontese Demiro Pozzebon. Per la neopromossa guidata da Marco Banchini un inizio di campionato da sogno. E domenica prossima, al Sinigaglia, c’è Como-Monza…

Passo avanti Lecco

Dopo la sconfitta dell’esordio, i blucelesti hanno mosso la loro classifica, tornando a vincere, dopo tanti anni, una partita in serie C. Al Rigamonti-Ceppi il Lecco ha infatti piegato Pro Vercelli, avversario tutt’altro che comodo. Decisiva la rete in avvio di secondo tempo di Marco Moleri, giocatore sempre importante nell’economia del gioco di Marco Gaburro. Partita tesa e avvincente fino ai minuti di recupero, quando arriva il 2-0 di Matteo Chinellato.

