Monza e Renate, c’è ancora tanto da aspettare.

Serie C in stallo

La serie A è già iniziata, la B sarà in campo fra pochi giorni. E la C? Tutto ancora fermo. Il campionato che vede al via le brianzole Monza e Renate non comincia. E non comincerà a breve. Oggi è prevista l’assemblea di Lega, che in tutta certezza non partorirà alcunché, a eccezione della volontà di non procedere alla definizione del prossimo campionato. La questione sta nel fatto che fra le aventi diritto a giocare in C ci sono squadre che hanno ancora la possibilità di essere ripescate in serie B. Ma, come detto, il campionato cadetto fra poco comincia: “Nessun ripescaggio, noi si comincia in 19” la linea della B, che ovviamente cozza con i propositi delle società in attesa di giudizio.

Che caos!

Brevissimo riepilogo. La B ha perso Cesena, Bari e Avellino per problemi societari di varia natura. L’assemblea delle società cadette ha optato per la linea di cui sopra, ma qualcuno non l’ha presa bene. Virtus Entella, Novara, Siena, Pro Vercelli, Ternana e Catania (al momento iscritte in C) hanno infatti promosso un ricorso contro il blocco dei ripescaggi, ricorso su cui il Collegio di Garanzia della Figc dovrà esprimersi venerdì 7 settembre. Così la Lega di C, diretta da Gabriele Gravina, non farà alcuna mossa ufficiale prima di allora.

All’orizzonte

In sostanza, la composizione dei gironi e la conseguente pubblicazione dei calendari non arriverà prima di sabato 8 settembre. E sarà comunque subordinata ai verdetti riguardanti le 6 società di cui sopra (fermo restando che in C sono già state riammesse Cavese e Imolese e che hanno fatto domanda di ripescaggio Forlì, Messina, Taranto, Troina e le sopracitate Avellino e Bari). Così, Monza e Renate navigano a vista accumulando amichevoli, dopo essere uscite dalla Coppa Italia (nerazzurri al primo turno, biancorossi al secondo). Una possibile data di inizio del campionato di serie C è indicata come quella del 15 settembre. Ma, visti i chiari di luna che hanno caratterizzato anche questa estate calcistica italiana, non si sa mai cosa aspettarsi…