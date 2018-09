Trofeo Lombardia 2018: BasketUniverso lo trasmetterà in diretta Facebook. L’evento sportivo si terrà al PalaBancoDesio da questa sera e fino a domenica 9 settembre.

Trofeo Lombardia 2018: BasketUniverso lo trasmetterà in diretta su Facebook

Settembre è iniziato e con lui torna, come da tradizione, una classica del basket estivo: il Trofeo Lombardia 2018. L’evento, che da dieci edizioni, anticipa la partenza del campionato di serie A si terrà a partire da questa sera al PalaBancoDesio, in Largo Atleti Azzurri. Grazie a BasketUniverso sarà possibile seguire in streaming su Facebook la diretta di tutte le partite in programma fino a domenica 9 settembre.

La competizione, organizzata dalla U.S. Pallacanestro Aurora Desio, sarà quindi visibile con telecronaca sulla pagina BasketUniverso.

Il programma

Al Trofeo Lombardia quest’anno parteciperanno otto squadre: quattro di Serie B e quattro di Serie A. Nel primo torneo, che inizia questa sera alle 19.30, si affronteranno Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, Omnia Pavia, Urania Milano e i padroni di casa dell’Aurora Desio. Nel secondo, domani sera alle 19, spazio alle stelle della massima competizione nazionale con Pallacanestro Varese, Pallacanestro Cantù, Vanoli Cremona e Aquila Basket Trento.

Ecco il programma del torneo, tutto visibile in streaming:

Venerdì 7 settembre

– h. 19,30: Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 vs. Omnia Pavia

– h. 21.30: Urania Milano vs. Aurora Desio

Sabato 8 settembre

– h. 17,00: finale 3°/4° posto di Serie B

– h. 19,00: Pallacanestro Varese vs. Aquila Basket Trento

– h. 21,00: Vanoli Cremona vs. Pallacanestro Cantù

Domenica 9 settembre

– h. 16,00: finale 3°/4° posto di Serie A

– h. 18,00: finale 1°/2° posto di Serie B

– h. 20,00: finale 1°/2° posto di Serie A